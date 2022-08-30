10 معارض وحملة ترويجية.. "هيئة التنشيط" تكشف خارطة الطريق السياحي خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الوزارة ممثلة في الهيئة، تعاقدت مع إحدى كبرى وكالات الإعلان الدولية المتخصصة لتنفيذ الحملة الترويجية لمصر في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي خلال عام 2021.

جاء ذلك خلال ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعد توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار وأدائه لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية يوم 14 أغسطس الجاري في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض القاضي، المهام والخطط التي ستنفذها الشركة من خلال آليات الترويج المختلفة منها:

- ابتكار العديد من الأفكار الإبداعية المختلفة.

- إعداد مواد ومنشورات دعائية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة.

- إقامة عدد من الفعاليات الترويجية في مصر والخارج.

- إنتاج المواد الإعلانية لكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية.

- إعداد وحجز وشراء المساحات الإعلانية على مختلف وسائل الإعلام في الأسواق المختلفة من تليفزيون وصحافة، ووسائل إلكترونية، وإعلانات طرق، وغيرها.

- سيتم إطلاق الحملة في الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار رئيس الهيئة، إلى قيام الوزارة ممثلة في الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لإعداد استراتيجية للترويج لمدينة سانت كاترين في مختلف دول العالم وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وإبراز المكانة والقيمة المتفردة لها من حيث الموقع المتميز والمقومات السياحية والمكانة الروحانية لها حيث يوجد بها موقع "التجلي الأعظم،" تلك البقعة المقدسة الفريدة، كما إنها تعتبر أحد المواقع المصرية المُسجلة على قائمة التراث العالمي.

ووافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الاجتماع، على مشاركة الهيئة في 10 معارض سياحية دولية والتي سيتم تنظيمها في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، خلال الثلاثة شهور القادمة.

كما اطلع القاضي المجلس بالفعاليات السياحية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة والتي من بينها الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، ومرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون، وتعامد الشمس على معبد أبو سمبل وغيره.