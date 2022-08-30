تبدأ في أسوان.. الأزهر يطلق مبادرة للحد من الطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بالتنسيق الجيد والدعم اللامحدود لمبادرة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للحد من الطلاق، والتي سيكون أول إنطلاقه لها على مستوى الجمهورية من محافظة أسوان بمشاركة واسعة من كافة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.

وأضاف محافظ أسوان، أنه سيجري التعاون مع منطقة الوعظ ولجنة الفتوى لتنظيم ورش عمل تناقش ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق بين الشباب وأسبابها، والدوافع التي تؤدى إليها، مع وضع الحلول والعلاج الأمثل لدعم أسس المودة والرحمة فى المجتمع الأسواني.

وأوضح الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير عام الوعظ، بأنه جاري التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة أسوان، و المجلس القومى للمرأة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني لإنطلاق ورش العمل التوعوية على مستوى المحافظة، للحد من ظاهرة الطلاق التي تفشت في المجتمع، وأصبحت ملموسة إلى حد كبير في لجان الفتوى.

وأكد أن ذلك يتوازى مع سلسلة الندوات التى يتم تنظيمها ضمن مبادرة الأزهر الشريف "لتسكنوا إليها"، والتي تستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في التكاليف للمقبلين على الزواج، حيث تم بالفعل تنفيذها تحت مسمى "وثيقة تيسير الزواج" بشأن تخفيض تكاليف الملابس والطلبات وتحديدها بمبالغ محددة، مع العمل على تحديد المهور بمبالغ ثابتة ومحددة يجري الاتفاق عليها، وإلغاء الاحتياجات غير الضرورية والاقتصار على المستلزمات المهمة، وكذا اقتصار الخطوبة على الأهل والأقارب فقط للعروسين بهدف توفير النفقات على الوجه الأكمل.

انطلقت في أسوان.. الأزهر يطلق مبادرة للحد من الطلاق

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بالتنسيق الجيد والدعم اللامحدود لمبادرة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للحد من الطلاق، والتي سيكون أول انطلاقة لها على مستوى الجمهورية من محافظة أسوان بمشاركة واسعة من كافة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.

وأضاف محافظ أسوان، أنه سيجري التعاون مع منطقة الوعظ ولجنة الفتوى لتنظيم ورش عمل تناقش ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق بين الشباب وأسبابها، والدوافع التي تؤدى إليها، مع وضع الحلول والعلاج الأمثل لدعم أسس المودة والرحمة فى المجتمع الأسواني.

وأوضح الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير عام الوعظ، بأنه جاري التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة أسوان، و المجلس القومى للمرأة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني لإنطلاق ورش العمل التوعوية على مستوى المحافظة، للحد من ظاهرة الطلاق التي تفشت في المجتمع، وأصبحت ملموسة إلى حد كبير في لجان الفتوى.

وأكد أن ذلك يتوازى مع سلسلة الندوات التى يتم تنظيمها ضمن مبادرة الأزهر الشريف "لتسكنوا إليها"، والتي تستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في التكاليف للمقبلين على الزواج، حيث تم بالفعل تنفيذها تحت مسمى "وثيقة تيسير الزواج" بشأن تخفيض تكاليف الملابس والطلبات وتحديدها بمبالغ محددة، مع العمل على تحديد المهور بمبالغ ثابتة ومحددة يجري الاتفاق عليها، وإلغاء الاحتياجات غير الضرورية والاقتصار على المستلزمات المهمة، وكذا اقتصار الخطوبة على الأهل والأقارب فقط للعروسين بهدف توفير النفقات على الوجه الأكمل.