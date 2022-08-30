"نطحه وهو بيأكله".. حيوان يقتل حارسه بطريقة وحشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

نطح ظبي حارسه في حديقة حيوان سويدية حتى الموت، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقال متحدث باسم الشرطة للإذاعة السويدية، إن الرجل أراد نقل الحيوان إلى الحظائر بعد إغلاق الحديقة.

وأوضح: "شيء ما حدث فيما يتعلق بهذا الأمر أدى إلى نطح الظبي له".

وينتمي الحيوان لنوع من الظباء تعرف باسم إيلاند، والذي يعتبر أضخم الظباء في العالم.

ووفقا لمالك حديقة الحيوان، ريتشارد بيرجلوند، كان الموظف يتمتع بخبرة لأعوام كثيرة.

وقال بيرجلوند، الذي كان حاضرا وقت وقوع الحادث، للإذاعة السويدية: "إنه يوم حزين.. أردنا إطعام الحيوانات وفجأة هاجمنا. لم نواجه أي مشاكل مع الحيوانات من قبل".