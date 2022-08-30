مخدرات وسلاح.. المشدد 15 سنة للمتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، المتهمين بترويج مخدر الحشيش وحيازة أسلحة وذخائر نارية بمنطقة الصف، بالسجن المشدد بالسجن المشد 15 عاما لكلا منهما.

صدر القرار برئاسة المستشار علي عرفان، وعضوية المستشارين أسامة محمد، وخالد عبدالرحمن، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وترويج مخدر الحشيش بقصد الاتجار ، كما حازت المتهمين أسلحة نارية وذخائر تستخدم في هذه الأسلحة، بمحيط قسم شرطة الصف.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الصف، أن تحرياته دلته على قيام المتهمان بترويج المواد المخدرة، إضافة لحيازتهما للأسلحة والذخائر النارية، فاستصدر إذنان من النيابة العامة بتفتيشهما وضبطهما، فانتقل إلى مكان ضبطهما فأبصر المتهمان يفترشان الأرض بلفافات ويحملان أسلحة نارية، فقام بضبطهما وبتفتيشهما عثر على بنادق آلية، وعدد من الطلقات النارية التي تستخدم في الأسلحة المضبوطة، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الآثمة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.