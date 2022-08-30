بـ 10 كيلو حشيش .. سقوط ديلر مخدرات بالمطرية في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال استقلاله سيارة "مستأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.