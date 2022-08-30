ضبط مالك شركة هارب من 110 قضية بإجمالي 55 سنة حبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مالك ومدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس - محكوم عليه في 110 قضية "مباني - سرقة تيار" بإجمالي مدد حبس بلغت 55 سنة)، وكذا ضبط شقيقه (عاطل - مقيم بذات العنوان - محكوم عليه في 32 قضية "مباني - سرقة تيار" بإجمالي مدد حبس 17 سنة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول.

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.