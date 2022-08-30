الرى تشن حملة لإزالة 19 مخالفة على المصارف الزراعية بالدلنجات.. صور

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى حملة لتنفيذ 19 قرار إزالة عبارة عن مبانى وردم مجرىمائى وزراعة على المصرف بزمام هندسة صرف الدلنجات.

وشددت وزارة الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافةإدارات الصرف على مستوىالجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات علىكافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة التعديات فى مهدها.

الجدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.