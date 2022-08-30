شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ندوة "عيشها بسعادة" لمواجهة ظاهرة الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة حلوان ندوة الأمان التام لمواجهة ظاهرة الانتحار تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور صلاح هاشم منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية ، والندوة تمت تحت رعاية الدكتور حسام رفاعى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتورة سناء حجازى منسق الجامعة لوحدة التضامن الاجتماعي ومدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، وبحضور مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد ، كما حاضر بالندوة شيماء محمد محمود مسئول التوعية بوحدة التضامن الاجتماعى جامعة حلوان والاخصائية النفسية وتحدثت عن مفهوم الانتحار، الدكتور هشام عزت منسق وحدة التضامن الاجتماعي.

واستهدفت المحاضرة إكساب الطلاب المعارف اللازمة ليصبحوا قادرين على مواجهة ظاهرة الانتحار والتغلب عليها، كما تناولت الابعاد الاجتماعية والنفسية ودور الإعلام في التوعية بالموضوع.

رحبت مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد بالحضور والضيوف موجهة الشكر للدور الذى تقوم به وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة والتعاون المثمر بين الجهتين وأيضاً أشارت إلى أن موضوع قضية الانتحار من أهم الموضوعات التى يجب تناولها ونشر الوعى بطرق مواجهتها للشباب الجامعى.

والقت الدكتورة سناء حجازى المحور الاجتماعي بالتركيز على أهمية الأمان في حياة الإنسان حيث أنه يمثل الموارد البشرية لبناء المجتمع ،وأهمية الحفاظ على الحياة بتنمية قدرات وإمكانات الطلاب والطالبات في الجامعة ، وأن الجامعة توفر العديد من الأنشطة والمراكز النفسية والتربوية لتقديم الاستشارات للطلاب.

أيضا تم تناول مفهوم السعادة من خلال الحفاظ على التوازن النفسي والاهتمام بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان ، ودور الطلاب في التطوع وعمل الخير من خلال مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق جوانب إيجابية ،والمشاركة في الندوات التثقيفية في الجامعة والأنشطة المختلفة، وتم إعلان شعار للندوة

عيشها بسعادة لإسعاد نفسك والاخرين.

كما تضمنت المحاضرة مفهوم الانتحار وأسباب ظاهرة الانتحار وعلامات ومقومات الانتحار وطرق الوقاية من الانتحار وأهم الاحصائيات التى تناولت قضية الانتحار وحكم الدين فيها ، وكذلك دور الإعلام فى مواجهة ظاهرة الانتحار ، وكذلك تقديم الإرشادات للطلاب لمواجهة ظاهرة الانتحار .

وقد قام بتنظيم الندوة مجموعة من متطوعى وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة حلوان ،حيث شارك أعضاء الوحدة في التنظيم ومشاركة الطلبة لتحقيق الاستفادة من الندوة، وقد حضر واستفاد من الندوة ما يقارب 400 من طلاب جامعة حلوان من الكليات المتنوعة وقد أسفرت الندوة عن انضمام ما يقارب 200 طالب إلى فريق التطوع بالوحدة .