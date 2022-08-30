شكرا لقرائتكم خبر عن عدد السلع المطروحة على بطاقات التموين بعد زيادة الدعم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ابلاغ اصحاب البطاقات التموينية من الاسر الاولى بالرعاية بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم بناء عَلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بتنفذ حزمه من قررات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال رسالة نصية عَلى بون صرف الخبز تفيدهم بقيمة الدعم المخصص لهم والذى سيتم صرفة فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من بعد غدا الخميس أول سبتمبر ولمدة 6 اشهر.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع وأصناف المنتجات الغذائية وغير الغذائية ويتم صرفها على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، فمثلا لو الأسرة من الأولى بالرعاية تحصل على دعم بقيمة 200 جنيه مع إضافة 100 جنيه دعما استثنائيا يمكنها الحصول على السلع بقيمة إجمالي الدعم المخصص لها، حيث يتم طرح زجاجة زيت خليط وزن 800 جرام بـ23 جنيها وكيس مكرونة وزن 800 جرام بـ10.5 جنيه وكيس مكرونة وزن 400 جرام بـ5.25 جنيه، وكيس سكر وزن 1 كيلوجرام بـ10.5 جنيه، وكيس فول وزن 500 جرام بـ11 جنيها، وشاي ناعم وزن 40 جراما بـ3 جنيهات، وكيس أرز وزن 1 كيلوجرام بـ10 جنيهات وسمن صناعي وزن 800 جرام بـ24 جنيها، وكيس عدس وزن 500 جرام بـ11 جنيها، وصلصة وزن 300 جرام بـ4.75 جنيه، وكيس ملح الطعام وزن 300 جرام واحد جنيه، وجبنة وزن 250 جراما بـ7 جنيهات، وجبنة وزن 500 جرام بـ13 جنيها، وحلاوة طحينية وزن 40 جراما بـ2 جنيه، وزجاجة خل وزن 900 مللى بـ4.25 جنيه، ولبن جاف وزن 125 جراما بـ17 جنيها، وبسكوت بـ 3 جنيهات وبسكويت سادة واحد جنيه، وبسكويت بـ3 جنيهات وبسكويت بـ2 جنيه، ومسحوق أوتوماتيك 800 جرام بـ17.50 جنيه، ومسحوق عادى يدوى 800 جرام بـ10.50 جنيه، وصابون غسيل 125 جراما بـ2.25 جنيه وصابون تواليت 125 جراما بـ5.5 جنيه، وكيس سائل غسيل أوانى وزن 80 جراما بـ 2 جنيه كما تم زيادة عدد السلع الى 30 سلعة على بطاقات التموين.