شكرا لقرائتكم خبر عن المستحقون للزيادة الاستثنائية على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إبلاغ أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم بناء عَلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بتنفذ حزمه من قررات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال رسالة نصيه عَلى بون صرف الخبز تفيدهم بقيمة الدعم المخصص لهم والذى سيتم صرفة فى صورة حزمه من السلع التموينية اعتبارا من اول شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة ،و إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.