شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأقسام المرور أو الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة المرور الإلكترونية طرق استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور او للشهر العقارى لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسائقى السيارات ومنها تلك الخطوات :

- يشترط عدم سريان ترخيص المركبة.

- طلب إستخراج شهادة بيانات

- فى حالة ما إذا تم الحصول على شهادة بيانات للمرور من قبل يتم إفادة قسم المرور المصدر بعدم الترخيص بها أو إستخدامها فى غرض آخر.

- فى حالة إستخراج شهادة بيانات للشهرالعقارى من نفس المركبة يجب تقديم الشهادة نفسها أو تقديم العقد الذى ترتب عليها .

- سداد الرسوم المقررة طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية .