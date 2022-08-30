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خطوات استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأقسام المرور أو الشهر العقارى

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة المرور الإلكترونية طرق استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور او للشهر العقارى لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسائقى السيارات ومنها تلك الخطوات :

 

- يشترط عدم سريان ترخيص المركبة.

- طلب إستخراج شهادة بيانات

- فى حالة ما إذا تم الحصول على شهادة بيانات للمرور من قبل يتم إفادة قسم المرور المصدر بعدم الترخيص بها أو إستخدامها فى غرض آخر.

- فى حالة إستخراج شهادة بيانات للشهرالعقارى من نفس المركبة يجب تقديم الشهادة نفسها أو تقديم العقد الذى ترتب عليها .

- سداد الرسوم المقررة طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية .

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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