شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح المحتوى الدراسى لطلاب فصول الخدمات المطبقة لمنهجية الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، رداً علي الاستفسارات بشأن المنهج والمحتوى الدراسي الذي يتم تدريسه لفصول الخدمات الملحقة كفترة مسائية بمدارس التعليم الفني المطبق بها منهجية الجدارات .

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للمدارس الفنية الملحق بما فصول خدمات بالفترة المسائية وتم تطبيق البرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بداية من العام الدارسي 2019,2020 وتم تخريج أول دفعة دبلوم منها هذا العام 2021/2022 يتم تدريس المناهج المطورة وفا لمنهجية الجدارات المهنية بفصول الخدمات الملحقة بها.

وأضافت وزارة التعليم، أما بالنسبة للمدارس الفنية الملحق بها فصول خدمات بالفترة المسائية وتم تطبيق البرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بها اعتباراً من العام الدارسي 2022/2023 يتم تدريس المناهج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية لطلبة الصف الأول بفصول الخدمات الملحقة لها في حال تدريب جميع العاملين والمعلمين وفقا لما سبق ذكره وتوافر عدد كاف من المعلمين الأساسيين بحيث يكونوا مسئولين عن أعمال لجنة التقييم والتحقق بالمدرسة وكذلك أعمال التحقق الداخلي للبرامج المطبقة بالمدرسة.

وبالنسبة للمدارس الفنية الملحق بها فصول خدمات بالفترة المسائية ولم يتم تطبيق البرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بها أو المدارس المرشحة لتطبيق البرامج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية اعتبار من العام الدراسي المقبل فلا يطبق بفصـول الخدمات البرامج المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية لحين استكمال تدريب المعلمين والعاملين بالمدرسة على كيفية تطبيق هذه البرامج بالشكل الصحيح علي أن يتم اخطار الإدارة العامة للتوعية بفصول الخدمات التي سيتم تطبيق هذه البرامج عليها.