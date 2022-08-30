شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف يعلن إجراء أول حالة إزالة ورم عن طريق منظار المخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، نجاح فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات بنى سويف الجامعية فى إجراء جراحة دقيقة بالمنظار لطفل يعانى من ورم بالتجويف الثالث للمخ تسبب فى انسداد لمسار السائل المخي.

وأوضح الدكتور منصور، فى بيان له، أنه تم إجراء العملية الجراحية بدقة عن طريق منظار المخ، وتم أخذ عينات من الورم وتركيب صمام مخى برتونى عن طريق منظار نوع الورم، وتركيب صمام مخى بريتونى بالمنظار، وخرج الطفل بحالة جيدة لاستكمال العلاج بقسم جراحة المخ والأعصاب.

ووجه الدكتور منصور الشكر إلى الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف، والدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، من خلال السعى الدائم لتقديم خدمة طبية متميزة ولرفع المعاناة عن المرضى، والحرص على تطوير وإضافة وحدات جديدة داخل المستشفى.

وأشاد الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف بالدور الذى تقوم به المستشفى فى خدمة المجتمع السويفى تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مؤكدًا أن المستشفى تتميز عن غيرها من المستشفيات الأخرى، بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والتمريض ذوى الخبرة والكفاءة العالية، والذين يتميزون بدراية فنية وتقنية بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة.

وأكد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب أن المستشفى تسعى جاهدة لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية، وتم تشغيل وحدة مناظير المخ بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة لإجراء كافة العمليات الجراحية، موجهًا شكره للدكتور منصور حسن على دعمه للقسم وتزويده بكافة الإمكانيات لإجراء تلك العمليات.



إزالة ورم عن طريق منظار المخ (1)



إزالة ورم عن طريق منظار المخ (2)



إزالة ورم عن طريق منظار المخ



إزالة ورم عن طريق منظار المخ (4)



الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف



الفريق الطبى