تعرف على كيفية الوقاية من الحوادث حال نوم السائق.. انفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تناشد إدارة المرور بتجنب القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم ولتفادى الغفوة أثناء قيادة السيارة تنصح "المرور" باتباع التالى:

- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.

- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.

- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعى بدلا من تشغيل التكييف.

- تجنب العقاقير التى تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.

- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التى تزيد من الرغبة بالنوم.

- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة فى حال ظهور علامات التعب عليه.

- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.