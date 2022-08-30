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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الوقاية من الحوادث حال نوم السائق.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تناشد إدارة المرور بتجنب القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم ولتفادى الغفوة أثناء قيادة السيارة تنصح "المرور" باتباع التالى:
- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.
- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.
- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعى بدلا من تشغيل التكييف.
- تجنب العقاقير التى تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.
- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التى تزيد من الرغبة بالنوم.
- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة فى حال ظهور علامات التعب عليه.
- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.