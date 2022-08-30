بدء امتحانات الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية دور ثان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

بدأ قبل قليل، امتحان مادة الأحياء، لطلاب الشعبة العلمية (العلوم) بإجمالي 9 آلاف و611 طالبا، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) بإجمالي ألفين و823 طالبا، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق، لطلاب الشعبة الأدبية بإجمالي 4 آلاف و745 طالبا، في ختام امتحانات الدور الثاني.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتي العلوم والرياضيات مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، ويؤدي الطلاب المكفوفون الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية).

وأدى أمس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثاني في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وعلم النفس والاجتماع.

بينما أدى 8 طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وأدى طالب واحد شعبة الرياضات مادة مقاييس المفاهيم (الرياضة البحتة). كما أدى 6 طلاب من المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 4 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.