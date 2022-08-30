شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تتعرض لها بسبب سرقات تيار الكهرباء.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأثر المواطنون من سرقات التيار الكهربائي فى العديد من المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية حتى وإن كانوا لا يخالفون شروط التعاقد، خاصة فى مستوى الخدمة المقدمة لهم، وتأثرها بسرقات التيار الكهربائي، وفيما يلي الأضرار التي تقع على المواطن بسبب سرقات التيار :

أولا: الأضرار التى تقع على المواطن نتيجة سرقات التيار الكهربائي :

- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب في الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء.

- الباب الرابع من قانون الكهرباء.

ثانيا: العقوبات والغرامات التى حددها قانون الكهرباء:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.

- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.