شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تستعد لافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة النقل 4 محطات متروا جديدة بالخط الثالث، خلال أيام وهى محطات "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات"، وأكبر هذة المحطات هى محطة ناصر، كمحطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطـات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) وذلك مرورا بالنفق اسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.

وأجرت الهيئة القومية للأنفاق، عمليات التشغيل التجريبي للمحطات الجيدة، بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية للمحطات، كما تم فتح الشوارع المغلق من الأعلى بمحيط المحطات ورصفها لإعادة فتحها أمام حركة المرور.