حجبه عن المواطنين.. ضبط صاحب مخبز يبيع الخبز لأصحاب المطاعم في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على صاحب مخبز بالسويس لتوقفه عن بيع الخبز المُدعم للمواطنين ووتوزيعه على أصحاب المطاعم.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن تضرر عددا من المواطنين من صاحب مخبز "خبز بلدي مُدعم" كائن بدائرة قسم شرطة السويس لتوقفه عن البيع للمواطنين وقيامه بالبيع لأصحاب المطاعم.

وأمكن تحديد (صاحب المخبز) وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.