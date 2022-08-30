شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات خاطئة فى تناول الأغذية تجنبها.. أبرزها أكل البيض النيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عددا من الأطباء البيطريين من 7 عادات خاطئة خاصة بطرق تناول الأطعمة المختلفة، حتى لا تتحول من مصدر للتغذية بالفيتامينات والبروتينات إلى سبب للإصابة بالأمراض.

أبرز العادات الخاطئة:

1- "تناول البيض نيئا أو نصف ناضج"، حيث ترتفع فيه احتمالية أن يكون ملوثا بالسالمونيلا السبب الرئيسي للتسمم الغذائى وحمي التايفويد، كما أن 70% من بروتين البيض يصعب امتصاصه فى حال تناوله نيئ.

2- "الاكتفاء بترك اللبن على النار حتى الفوران والإغلاق بعد ذلك وتناوله"، نظرا لأن أى بكتيريا أو ميكروب باللبن يهاجر لأعلى سطح اللبن مع الحرارة ويحمي نفسه من أي خطر، لذا لابد من التقليب المستمر للبن على نار هادئة لحد الغليان لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

3ـ "جلود الحمير يُصنع منها الجاتوه"، لا أساس لها من الصحة، حيث إن السبب الأساسى فى ذبح الحمير هو سلخ جلودها لتصديرها للصين بأسعار تتراوح من 500 إلى 1000 دولار، ويصنع منها: المنشطات الجنسية وأدوية علاج الإرهاق والدوار، ومستحضرات التجميل ونضارة البشرة.

4- "تناول اللحوم مباشرة بعد الذبح"، يجب مراعاة عدم تكييس اللحوم قبل أن تبرد خلال على الأقل بعد 5 ساعات من الدبح وتقطيعها، للتأكد من انتهاء عملية التيبس الرمى، والتى تحتفظ باللحوم طازجة لمدة أطول، و"أطرى" وأكثر استساغة وتمنع نمو البكتيريا.

5- "وجود فارق فى القيمة الغذائية بين البيض الأحمر والأبيض"، كل الأمر أن البيض يأخذ لونه لأسباب جينية بحتة خاصة بسلاله الدجاجة، والفرق الوحيد والبسيط هو: وجود أحماض أوميجا 3 بنسبه أكبر قليلا فى البيض الأحمر.

6- "لون صفار البيض يؤثر على القيمة الغذائية للبيض"، غير صحيح حيث إن اللوم لا يؤثر على القيمة الغذائية أو النكهة أو القيمة الغذائية أو خصائص الطهي أو سمك القشرة (ولكن يوجد اختلافات طفيفة جدا فى فيتامينA.

7- "عدم صلاحية تناول الدواجن إذا وُجد أى تغير بلون العظام أو اللحم أصبح أحمر بعد الطبخ"، كلام غير صحيح إطلاقا، نظرا لأن معظم الدجاج المباع فى الأسواق عمره صغير حوالى من 6 إلى 8 أسابيع، لذلك لديه عظام مجوفة أرق وأكثر مسامية من الدجاج الأكبر سنا.