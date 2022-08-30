شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط والمستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء كودى.. تعرف عيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن الشروط والمستندات المطلوبة للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كهرباء كودي مسبوق الدفع، وفيما يلي خطوات التقديم على طلب تركيب عداد كهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية:

1-الدخول على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- تسجيل بيانات مقدم الطلب بالكامل.

3- ارفق صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب "أمامية وخلفية".

4- صورة من إيصال الممارسة.

5- صورة للعقار من الخارج .

6- سيتم إرسال رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.