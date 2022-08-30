أسقطه منشور بـ"فيس بوك".. ضبط سائق تحرش بسيدة في الطريق العام بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر (صاحبة الحساب) من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وتم تحديد الفتاة المشار إليها "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبسؤالها اتهمت سائق مركبة "التوك توك" بالتحرش بها على النحو السابق.

وبتكثيف الجهود نجح رجال المباحث في تحديد هوية مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك" – مقيم بمنطقة عين شمس ) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.