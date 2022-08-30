برلمانية: تطوير المنظومة التعليمية يحقق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والخاصة باستمراره نحو تطوير المنظومة التعليمية من خلال قيادات الوزارة دون الاستعانة بأي بديل خارجي، قائلة: التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعي وقادر على النهوض بمستقبل الوطن.

وأضافت البرلمانية، في بيان لها، أن الوزارة تعمل على عدة محاور، للإسهام في بناء الإنسان المصري وذلك يكون من خلال بناء نظام تعليم عصري على أحدث المعايير العالمية، لافتة أن خطة الوزارة لتطوير التعليم تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها بما يعني التحول من التعليم إلى التعلم.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم تسعى لإكساب الطلاب معلومات ومهارات الحياة التي من شأنها تساهم بشكل كبير في تشكيل بنيانهم الفكري والسلوكي من أجل تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأشارت النائبة صبورة السيد، إلى أن إعلان وزارة التربية والتعليم عن إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، يعد خطوة مهمة تتوافق مع توصيات البرلمان، وتأتي في إطار إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بها.