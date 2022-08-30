شكرا لقرائتكم خبر عن "جمارك المطار" تضبط راكبا بحوزته مواد مخدرة وآخر حاول تهريب ساعات ذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته كمية متنوعة من المخدرات وراكب آخر حاول تهريب كمية من الساعات الذكية.

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس استوقف خالد رمضان مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، لاحظ إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ ارتباك الراكب فقام بتكليف هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٩ أكياس صغيرة بداخلهم مخدر الحشيش وعلبة بلاستيك شفافه بداخلها نفس المخدر وأيضا "اسبراى" سيلفي ديفينس وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط كبسولات من مخدر الترامادول وجانب من أوراق البفرة.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف محمد عبد الباقي رئيس القسم المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة، قام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ٢٠ ساعة يد ذكيه و٤ تليفون وبلاي ستيشن.

أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الأول.

كما أمر رفعت صدقي مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.