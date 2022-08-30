شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم التلفُّظ بعبارة "ربنا افتكره"؟.. الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن ما انتشر على ألسنة المصريين من قولهم عند سؤالهم عن شخصٍ قد توفاه الله تعالى ولم يعلم السائل بوفاته: "ربنا افتكره"؛ بحيث يتبادر إلى ذهن السامع على الفور دون حاجةٍ إلى قرينةٍ أو توضيحٍ أنَّ المسئول عنه قد توفِّى وانتقل إلى رحمة الله تعالى؛ لا حرج فيه شرعًا، ولا يجوز إساءة الظنِّ بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهرُهُ اللغويُّ مِن نِسبة سَبْقِ النسيان إلى الله تعالى - حاشاه سبحانه وتقدَّس شانُهُ- بل الواجب حملُهُ على المعنى المجازى العُرفى الحسن وهو الرحمة.

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها أن هذه المقولة من المصريين متضمنة التعبيرَ عن رجائهم خروج المتوفى من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله بعد الموت الذي لا يضام من ضمَّه إلى رحابه، ومتضمنة كذلك التعبيرَ عن أنَّ الوفاة في حدِّ ذاتهـــا راحةٌ للمؤمن من عناء الدنيا وشقائها، وهذه كلها معانٍ حسنة، وَرَدَت بهـــا النصوص الشرعيَّة وعبرت عنها الشخصية المصرية.