الرؤية ضبابية.. طلب إحاطة بشأن التظلمات من نتيجة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن التظلمات من نتيجة الثانوية العامة.

وقال "منصور"، في تصريحات صحفية، إنه وصلتنا شكاوى عديدة من أولياء الأمور بسبب التكدس أمام أماكن التظلمات والمعاناة في الانتظار والتي وصلت في بعض الأحيان إلى ما بعد منتصف الليل.

وتساءل البرلماني عن الجدل الدائر في مسألة آليات تصحيح إجابات امتحانات الثانوية العامة؟، حيث يوجد عدد 4 نماذج للأسئلة لكل مادة ويقوم الطالب بالتوقيع في كشف بالاسم ورقم الجلوس ويتم وضع الرقم السري على البابل شيت وإخفاء الاسم ورقم الجلوس ومدى ضمان عدم الخطأ في هذه المرحلة، وكذلك آلية توزيع نماذج الأسئلة الأربعة وكيفية ضمان التصحيح طبقًا للنموذج المسلم للطالب حيث أن تغير نموذج الإجابة بالخطأ يؤدي إلى رسوب الطالب.

وتابع: "جاءني عدة شكاوى من المواطنين بأن "البابل شيت"، المصور وليس الأصل وليس هو الخاص بأبنائهم ولم يتم اطلاعهم على كراسات الإجابات ولم يتمكنوا من التأكد من أن الإجابات هي لأبنائهم".

وتساءل النائب عن أسباب عدم تدريب المعلمين (اعدادي) على إجراءات الامتحانات حيث وردت له عدة شكاوى أن المعلم (الاعدادي) لايعرف الإجراءات ولم يتدرب عليها مما يؤدي إلى عدم اتخاذ إجراءات موحدة، مما يترتب عليه عدم تكافؤ الفرص، فوجدنا مدارس كانت نتيجتها بأغلبية كبيرة متفوقين ومدارس مثيلة لها ارتفعت بها نسبة الراسبين مما أثار حفيظة أولياء الأمور وتساءلوا عن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة مع تلك الحالات.

وطالب البرلماني بايضاح خطوات الامتحانات بدءاً من طباعة الاسئلة وتوزيعها ووضع ارقام سريه لها ورصد الدرجات واعلانها.

وتساءل النائب: هل يعقل ان تتضارب تصريحات وآراء المسؤولين في هذا الملف؟.. هذا التضارب يعني بوضوح أن الرؤية ضبابية أو "محدش فاهم حاجة".