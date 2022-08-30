بالصور.. تفاصيل لقاء رئيس "اقتصادية الشيوخ" بالسفير الياباني في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبل الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي، الذي أكد على تقديره لمتانة علاقة بلاده بمصر مؤكدًا أنها علاقة تاريخية معربًا عن تطلعه لتطوير تلك العلاقة في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

وأكد سفير اليابان أن الاستثمار الياباني المباشر في مصر في عام 2021 بلغ سبعة أضعاف في عام،202‪0 وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في جهود الحكومة المصرية في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين معربًا عن أمله في زيادة تلك الجهود لإزالة المزيد من التحديات والعقبات في المرحلة القادمة.

من جانبه نقل الدكتور هاني سرى الدين تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لضيفه الكريم، مؤكدًا تقدير مصر حكومة وشعبًا لما تقدمه اليابان للشعب المصري من تعاون على صعيد مشروعات البنية التحتية والتعليم والثقافة وغيرها، وحرص اللجنة على دعم كل الخطوات التي تساعد على تطوير التعاون الثنائي بين مصر واليابان وخاصة في مجال المشروعات الصناعية ومكونات الإنتاج، وأن تمتد تلك المشروعات لمختلف المحافظات لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.