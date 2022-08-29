شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: أكثر من 5 آلاف مركز لتقديم خدمات تنظيم الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبالتالى فإن هناك فلسفة جديدة للتعامل مع القضية السكانية، حيث كان فى السابق يتم التركيز على تنظيم الأسرة والآن يتم التركيز على تنمية الأسرة.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يقوم على عدد من المحاور أولها تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لأن هناك علاقة وثيقة بين عمل المرأة وتنظيمها لأسرتها لأن المرأة غير العاملة تنجب كثيرا.

وأوضح تنمية الأسرة المصرية أن نسبة تشغيل المرأة فى مصر 24 %، وبالتالى نتجه لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، لافتا إلى أن المحور الثانى توفير خدمات تنظيم أسرة ذات جودة ونبحث عن المناطق الأكثر احتياجا، حيث أن هناك أكثر من 5 آلاف مركز لتقديم خدمات تنظيم الأسرى ويساهم بأكثر من 80 % من خدمات تنظيم الأسرة.