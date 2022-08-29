شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعرب عن تقدير الجهود الكبيرة التي تبذلها الجابون في موضوعات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الإثنين عن التقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها الجابون في موضوعات تغير المناخ، ولعلاقات التعاون والتنسيق المتميزة بين مصر والجابون في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع وزير البيئة وتغير المناخ والغابات والمحيطات الجابوني "لي وايت" على هامش المشاركة في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بدولة الجابون.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد بجهود الجابون في موضوعات تغير المناخ وقيامها بتحديث التزاماتها المحددة وطنياً في شهر يوليو الماضي، فضلاً عن استضافتها لأسبوع المناخ لإفريقيا وقيادتها الناجحة لمجموعة المفاوضين الأفارقة في موضوعات المناخ خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢.

وأعرب الوزير شكري في هذا السياق عن التطلع لمواصلة الجابون لدورها النشط في ملفات المناخ خلال مؤتمر COP27، خاصةً في موضوعات الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والحفاظ على الغابات وحشد تمويل المناخ، وذلك على نحو يسهم في بلورة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات دول القارة وشواغلها خلال مؤتمر COP27.