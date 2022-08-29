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مقتدى الصدر يعلن إضراباً عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح

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القاهرة - سامية سيد - قرر زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الإضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.

وقال رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، حسن العذاري، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن إضراباً عن الطعام، حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".

وأضاف: "فإزا الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الأطراف".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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