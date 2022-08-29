شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يعلن إضراباً عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الإضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.

وقال رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، حسن العذاري، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن إضراباً عن الطعام، حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".

وأضاف: "فإزا الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الأطراف".