شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تشارك فى ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، فى فعاليات النسخة الأولى من ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعقد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، بحضور نحو 1500 من ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة.

ومن ناحيتها، وجهت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بعرض أبرز الإنجازات التى حققتها الوزارة خلال الأعوام السبع الماضية، ومن بينها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتى أطلقت لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتى أطلقت لربط أولادنا بالخارج بهويتهم وتاريخهم.

يأتى مركز وزارة الهجرة للحوار لشئون المصريين بالخارج "ميدسي" ضمن الملفات التى تعرضها الوزارة فى الملتقى، لتسليط الضوء على جهود التواصل مع طلابنا الدارسين بالخارج، بجانب عروض توضيحية لأبرز جهود الوزارة فى ملفات التواصل مع المصريين بالخارج، على اختلاف شرائحهم وتخصصاتهم.

وتعد مشاركة وزارة الهجرة فى الملتقى حرصًا منها على التشارك والتواصل مع شباب الوزارات المختلفة وأجهزة الدولة، وإيمانًا منها بأهمية تبادل الأفكار والرؤى بين الشباب، بجانب المشاركة فى مختلف النقاشات التى تعرض استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويتمثل الهدف الرئيسى من تنظيم الملتقى فى مواكبة التغيرات ورسم خارطة طريق لمستقبلٍ مستدامٍ وبناء جيلٍ قادرٍ على التغير لرفعة الوطن وريادته. ويمثل الملتقى فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البنّاءة وتعزيز مشاركة الشباب باعتبارهم قادة المستقبل ولما لهم من دور فعّال فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

ويشارك بالملتقى 1500 من الشباب من 26 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة وممثلى المؤسسات والجهات المانحة الدولية والمحلية والشركاء.

وتتضمن أجندة الملتقى عددًا من الفعاليات منها زيارة الحى الحكومى ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح ومعرض المنتجات الوزارية لعرض برامج كل وزارة وأنشطتها وخدماتها، ولقاء بين المشاركين يتضمن عرض فيديو توضيحى لكل وزارة ومقترحات وتوصيات لبرامج وأنشطة مشتركة، بالإضافة إلى جلسة افتتاحية عن العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة كبار رجال الدولة والوزراء والشخصيات المرموقة.

ويعد ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة يعد أول تجمع حكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى الوزارات، لمواكبة متغيرات الجمهورية الجديدة ورسم خارطة الطريق لمستقبل مستدام لجيل قادر على التغير لرفعة وريادة الوطن.