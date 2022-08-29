شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة ينظم دورة إعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية، دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية فى ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار "، والتى تستهدف 100 قيادة دينية يتم تدريبهم للمرة الأولى، وتستمر على مدار 3 أيام.

شهد الافتتاح حضور الأستاذة إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب، والدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة سابقا، والدكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف سابقاً.

و افتتحت الدورة التدريبية الأستاذة إيزيس محمود، مؤكدة أهمية رفع الوعى بالقضية السكانية من خلال التواصل الجماهيرى بالمواطنين بكافة القرى والنجوع، موضحة أهمية التعاون مع القيادات الدينية باعتبارهم قيادات مؤثرة بالمجتمع، وتمكينهم من نقل الخبرات والمعلومات التى اكتسبوها حول القضية السكانية إلى زملائهم والى المواطنين والمواطنات بالمحافظات لتنفيذ جلسات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار" لنشر أهمية تشارك الأدوار داخل الأسرة.

وأكد الدكتور بهاء شوكت على أهمية رفع الوعى الصحى عن طريق القطاع الدينى، لافتاً إلى أهمية الخطاب الدينى ومدى تأثيره على الجمهور مما يساهم بشكل كبير فى تغيير الكثير من المفاهيم المغلوطة، واستعرض طرق استخدام مهارات التواصل فى تقديم المعلومات الصحيحة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر السنباطى إلى أهمية مشروع تنمية الأسرة المصرية، خاصة وأنه لا يقتصر فقط على ضبط النمو السكانى بل يعتمد على تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والاقتصادى، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان مع معالجة الموضوعات الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

وأكد الدكتور جابر طايع أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية الأسرة من حيث تحقيق التوازن بين التنمية وموارد الدولة، فتنمية الأسرة تتحقق بالتصدى للظواهر الخاطئة كزواج المبكر والختان، وغيرها.