"سرق ورقتين العرفي".. مصادر تكشف آخر تطورات بلاغ فتاة ضد إسلام جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر مطلعة عن آخر تطورات اتهام فتاة للاعب بنادي الزمالك بسرقة عقد زواجه منها عرفيًا.

قالت المصادر في تصريحات لمصراوي إن الفتاة حضرت إلى قسم الهرم وحررت محضرًا متهمة إياه "سرق ورقتين العرفي من الشقة علشان قولت له حامل" لافتة إلى أنها لم تقدم أي أوراق ثبوتية تشير إلى صحة اتهامها.

وعن الإجراءات المتبعة حيال اللاعب، أكدت المصادر أنه تم إحالة المحضر إلى النيابة العامة مختتمة حديثها "في انتظار قرار النيابة لاتخاذ اللازم".

وعن الجدل المثار حول هوية اللاعب المشكو في حقه أفصحت المصادر إلى أن الاتهام يخص اللاعب إسلام جابر وليس إمام عاشور نافية ورود أي قرارات من النيابة حتى الآن.