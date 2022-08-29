التصرح بدفن جثة عامل محارة سقط من أعلى سقالة بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرحت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بدفن جثة عامل بناء، سقط من أعلى سقالة بمنطقة المعصرة، كما استعلمت عن الحالة الصحية لآخر مصاب جراء الحادث.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده سقوط شخص من أعلى سقالة ووجود متوفي ومصاب بمنطقة المساكن الجديده بالمعصرة، بالقرب من طريق الاوتوستراد.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين سقوط شخص من أعلى سقالة ووفاته، وإصابة آخر بعد حدوث قطع في السلك الخاص بالسقالة، وتم نقله لمستشفى حلوان لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.