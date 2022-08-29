النيابة تطلب التحريات في اتهام لاعب كرة شهير بسرقة عقد زواجه عرفيًا من فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالهرم، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام فتاة للاعب كرة قدم شهير بديوان قسم شرطة الهرم، بالزواج منها عرفيًا منذ قرابة الـ6 أشهر، وحملها منه وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وعدم اعترافه بالجنين، وتنصله منها مؤخرًا.

البداية عندما تلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة في العقد الثالث من عمرها، تتهم فيه لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفيًا وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وأضافت المدعية أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة الـ6 أشهر، وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة بدائرة القسم، وعند علمه بحملها منه مؤخرًا استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.

وتجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات البلاغ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.