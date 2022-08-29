أمين "كبار العلماء": الأزهر يعمل على حماية الفكر الوسطي من هجمات الجماعات المتطرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى إن الأزهر يعمل على حماية الفكر الوسطي من الهجمات الشرسة التي يتعرض لها من قبل الجماعات المتطرفة.

وأكد رئيس الأكاديمية - في ختام فعاليات الدورة التدريبية التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، لعدد من أئمة ووعاظ ليبيا، بمقرها الرئيس بالقاهرة - أن محاور هذه الدورة ألمحت إلى كل هذه القضايا والمشكلات التي يمر بها المجتمع الليبي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إن هذه الدورة ناقشت عدة محاور حول توضيح الفهم الصحيح للدين ونبذ العنف والتطرف بكل صوره وأشكاله، والترسيخ لقيم التعايش السلمي وثمراته، وتوضيح مقومات العقل الناقد وتفكيك الفكر المتطرف، ومحاور حول سيكولوجية الفكر التكفيري.

ودعا نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة المتدربين إلى أن ينقلوا ما تعلموه خلال الدورة على أيدي نخبة من علماء وأساتذة الأزهر الشريف، لوطنهم ليبيا من أجل نشر فكر الأزهر الشريف ومحاربة الفكر المتطرف، ليكونوا خير سفراء للأزهر .

وفي الختام، قال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر وأمين عام المنظمة إن الجهاد الحقيقي هو التسلح بالعلم لمواجهة الشدائد والتغلب على الصعاب، مشيرا إلى أن هذه الدورات التدريبية تؤكد على حرص الأزهر للمساهمة في كيفية تحصين الأمة وعقول شبابها من خطر توغل الأفكار الهدامة المتطرفة التي صدرت لها في الآونة الأخيرة.