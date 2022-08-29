وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يستعرضان سبل الاستفادة من مياه الصرف الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية في نطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية بالمحافظة، وسبل تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في نطاق المحافظة.

واستعرض سويلم مجهودات الوزارة في تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بالواداي الجديد (الخارجة والداخلة والفرافرة) بما يسمح بإطالة عمر الخزان الجوفي وتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي المهم.

وأكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والإستخدام الرشيد لها ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة، مع التأكيد على عدم التوسع في التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، ومشيراً لأهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر، الأمر الذى يؤدى لترشيد الإستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

كما تم استعراض منظومة العدادات الذكية المستخدمة فى الآبار بالوادى الجديد ، والتى تحقق التحكم الأمثل فى السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد .. فقد تم تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا جوفية بالوادي الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.

وتم خلال الاجتماع بحث سُبل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية بالمحافظة في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفي، وبما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي في ظل الاعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط، بما يتيح للخزان الجوفي استعاضة مناسيبه أثناء فترات الليل.