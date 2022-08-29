التطبيق أول سبتمبر.. برلماني يشيد بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية لدعم المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلان مجلس الوزراء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية بدءًا من سبتمبر المقبل، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمال دائرة دعم المواطن البسيط، لمواجهة التحديات العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية جراء التصدي للتداعيات السلبية التي أتت بها الحرب الروسية- الأوكرانية على اقتصاديات دول العالم، الأمر الذي يجعل تنفيذ تلك الحزمة منقذًا للعديد من الأُسر البسيطة.

وأشاد الشرقاوي، في بيان له اليوم الإثنين، بقرار تطبيق زيادة إضافية بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين، وكذلك بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، بما يستهدف تحقيق استفادة لقرابة 5 ملايين أسرة ستحصل على دعم نقدي، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تصب نحو دعم المواطن محدود الدخل، والوقوف بجانبه في تلك المحنة، وكسب ثقته تجاه دعم القيادة السياسية له، والعمل على تقليل تبعات التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الحالية.

وأكد الشرقاوي أن هذه القرارات تلقي على الدولة المصرية أعباء مالية جديدة لتنفيذها على أرض الواقع؛ ولكن رغم ذلك ما زالت القيادة السياسية تضع المواطن صوب أعينها، مراعاة لظروفه وعدم قدرته على مواجهة موجات زيادة الأسعار المتتالية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن نجاح الحكومة في توفير احتياطي السلع الاستراتيجية ومخزون قمح يكفي 7 أشهر، يحقق مفهوم الأمن الغذائي، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، في ظل ما تشهده روسيا وأوكرانيا من توترات أثَّرت على عملية الاستيراد بينهما وبين مصر.