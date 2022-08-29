شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: لقاءات قريبا مع المالية ومحافظ البنك المركزى لبحث تسهيل تحويلات الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن هناك تنسيقا لعقد لقاءات مكثفة قريبا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وعدد من رؤساء البنوك لمناقشة عدد من الملفات الهامة فى مقدمتها بحث تيسير وتسهيل التحويلات للمصريين فى الخارج.

يذكر أن السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التقت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف تطوير البنية التكنولوجية وتفعيل التحول الرقمى داخل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على النحو الذى يعزز من جهودها فى التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.

من جانبها؛ أشارت السفيرة سها جندى إلى أن اللقاء تناول مناقشة تشكيل لجنة لبحث إطلاق بروتوكول تعاون لدعم التعاون الثنائى فى أهم ملفات التعاون المشتركة، موضحة أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا وتعاونا مثمرا بين الوزارتين على مستويات مختلفة أبرزها دراسة إطلاق تطبيق الكترونى يجمع كافة المزايا والمحفزات الجارى التشاور بشأنها مع مختلف المؤسسات الوطنية لدعم الترابط بين المواطن المصرى بالخارج ووطنه الأم والاعتماد عليه كمنصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج.