شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة لتيبس عظمي فى الفك بمستشفى السلام بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح جراحة تتم لأول مرة، لعلاج تيبس عظمى وبعضلات المفصل بالفك السفلى، باستخدام تقنية المنظار الضوئى، وذلك بمستشفى السلام بورسعيد تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وأوضحت الهيئة فى بيانها، كانت المنتفعة تعانى من التيبس العظمى بمفاصل وعضلات مفصل الفك السفلى، وذلك إثر تعرضها لحادث سقوط فى الطفولة كان يُعيقها عن فتح الفم، وعليه تم مناظرتها بقسم الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، وتم التعرف على التاريخ المرضى لها، حيث تبين أن حادث سقوط تعرضت له فى الطفولة يفسر حدوث تيبس المفصل بعد حدوث نزيف إثر السقوط، وعليه تقرر لها إجراء الجراحة.

واستكمل البيان، تم استخدام تقنية المنظار الضوئى لوضع الأنبوبة الحنجرية للمنتفعة، وذلك كبديلًا عن الشق الحنجرى الذى كان يتم استخدامه قديمًا، حيث تم إزالة تيبس المفصلين وتسليك العضلات وإستعادة فتح الفم، وذلك حتى تصل فتحة فم المريضة للمعدل الطبيعى 45مللى، مع ضبط الحركة المنتظمة للفك أثناء فتح وغلق الفم، وخرجت المريضة من المستشفى وهى بحالة جيدة.

وتابع البيان: تم إجراء الجراحة على يد فريق طبى متميز بقسم الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، ضم كلًا من د. محمد ياسين العيوطى "استشارى جراحة الوجه والفكين"، د. محمد إبراهيم كامل "نائب الوجه والفكين"، د. محمد محمد رشاد "نائب الوجه والفكين بالمستشفى"، وبمشاركة د. محمد فوزى "استشارى التخدير"، د. أحمد الشرقاوى "اخصائى التخدير"، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

هذا؛ ويشار أن مستشفى السلام بورسعيد نجحت فى مطلع الشهر الجارى فى الحصول على درجة الاعتماد وفقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة GAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك لمدة عامين، وهو ما يؤكد مطابقة المستشفى لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

كما بلغ إجمالى الخدمات الطبية التى قدمتها مستشفى السلام بورسعيد لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، ما يقرب من 950 ألف خدمة طبية، منذ بداية تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وحتى الآن، وذلك ما بين خدمات بأقسام الطوارئ، العيادات الخارجية، الأقسام الداخلى إلى جانب الفحوصات الطبية وتشخيصية، وخدمات المستشفى فى الرعاية المركزة والحضانات والعمليات الجراحية فى مختلف التخصصات الطبية والتى تتراوح حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة إلى جانب العمليات المتوسطة والصغرى.