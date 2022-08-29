شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. اعرف برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإسبانية فى ألسن عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، يوما تعريفيا لبرامج الساعات المعتمدة، تحت رعاية الدكتورمحمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورسلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود.هالة سيد متولى، منسق عام الساعات المعتمدة بالكلية، بحضور رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من الطلاب و أولياء أمورهم، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المكثفة.

وتحدث د.محمد الصغير، رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية، عن برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية، ومعه مجموعة من الأساتذة بالقسم حول أهمية البرنامج ومدي امكانية دعمه باتفاقية مع جامعة سلامنكا بإسبانيا لتدريب الطلاب المصريين الجدد علي المحادثة والاستماع من خلال بعض خريجي جامعة سلامنكا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأشار إلي تشكيل لجنة شكاوي لحل مشكلات الطلاب عبر ايميل مخصص لذلك.

مؤكدًا أنه برنامج تعليمى متميز يتبنى الإبداع وفق معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع، لدعم الروابط المصرية العربية ثقافيًا وعلميًا بإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية، وذلك عن طريق تنمية مهارات الترجمة والقدرات البحثية من العربية وإليها، لتخريج كوادر من المترجمين والباحثين المتخصصين فى كل ما يتعلق بمجالات الترجمة المتخصصة.