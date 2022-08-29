شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع وزير خارجية الجابون التشاور وتبادل الرؤى بشأن القضايا القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، في إطار زيارته الحالية إلى ليبرفيل، مع وزير خارجية الجابون مايكل موسي أدامو، وذلك للتشاور وتبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا القارية والدولية ذات الأولوية، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وأدلى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المُعين لمؤتمر Cop27 بتصريحات صحفية للإعلام الجابوني على هامش مشاركته في مؤتمر أسبوع أفريقيا للمناخ.