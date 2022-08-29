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الصحة: لقاح فيروس B متوفر بفروع المصل واللقاح

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس التهاب الكبد B، يوفر حماية أكبر من الإصابة بالمرض كما أن تلقي اللقاح مهم للمخالطين لحالات مصابة بفيروس التهاب الكبد B ، والذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس التهاب الكبد B متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنها توفر كافة سبل العلاج بالمجان للمصابين بفيروس B حتى تمام الشفاء بالإضافة إلي كافة التحاليل اللازمة، مشيرة إلي أن هناك برنامجا متكاملا للعلاج.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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