شكرا لقرائتكم خبر عن المؤهلات المطلوبة للتقديم فى دبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق تلقى طلبات التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى عام" للعام الدراسى المقبل 2022- 2023 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس المقبل 31/8/2022.

يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، وسيتم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريرى، و من يرغب فى التقدم للدبلوم يتوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب – جامعة القاهرة.

تتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم "أصل شهادة الليسانس وأصل شهادة الميلاد وصورة الرقم القومى و6 صور شخصية والموقف من التجنيد للذكور، وموافقة جهة العمل لمن يعمل ويحق التقدم للدبلومة لكل الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها".