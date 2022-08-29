شكرا لقرائتكم خبر عن ختام برنامج الإدارة البيئية المتكاملة لمنظومة المخلفات وعلاقتها بتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم معهد التخطيط القومي فعاليات البرنامج التدريبي، "دور الإدارة البيئية المتكاملة لمنظومة المخلفات في الحد من التغير المناخي"، انطلاقاً من الدور الفعال الذي يقوم به معهد التخطيط القومي في رفع الوعي وخدمة المجتمع.

أكدت الدكتورة منى سامي، أستاذ المحاسبة البيئية المساعد ورئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية بالمعهد، أنه تم الإعلان عن فتح باب التقديم بالبرنامج في 29 يونيو الماضى، وتقدم للبرنامج مرشحين من كافة محافظات مصر، حيث عقد البرنامج 8 دورات تدريبية على مدار شهري يوليو وأغسطس 2022، و تناول البرنامج أهمية وكيفية الحد من التغير المناخي باستخدام الاستراتيجيات المختلفة للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات.

وقال الدكتورأشرف صالح، " نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع"، إنه كان هناك حضور مميز من كل محافظات مصر المختلفة، وبذل القائمين على البرنامج جهدا لأهمية وحداثة قضية البرنامج، حيث يأتي البرنامج تزامنًا مع فعالية الحوار الوطني للتغيرات المناخية لمحافظات مصر تمهيدا لمؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.