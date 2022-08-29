جار عمليات التبريد.. السيطرة على حريق في مخزن قطن بحلوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مخزن تابع لمصنع قطن بمنطقة عرب راشد القديمة بحلوان.

ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص باختناق، دون وقوع أي حالات وفاة.

كان غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بورود إشارة من قوات الحماية المدنية، عن نشوب حريق هائل داخل مخزن تابع لمصنع قطن بمنطقة عرب راشد القديمة بحلوان، وجاري أعمال السيطرة على إخماد النيران من قبل رجال الإطفاء والدفاع المدني.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتتوالى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق.

ويستمع رجال المباحث بالقاهرة، لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، فيما تم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق.