اللقطات الأولى لحريق مصنع قطن في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصل "الخليج 365" على اللقطات الأولى لحريق نشب داخل مخزن تابع لمصنع قطن بمنطقة عرب راشد القديمة بمنطقة حلوان.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بورود إشارة من قوات الحماية المدنية، عن نشوب حريق هائل داخل مخزن تابع لمصنع قطن بمنطقة عرب راشد القديمة بحلوان، انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه، وجاري أعمال السيطرة على إخماد النيران من قبل رجال الإطفاء والدفاع المدني.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتتوالى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق.