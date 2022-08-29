ضبط 10 كيلو حشيش بحوزة عاطل في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال استقلاله سيارة "مستأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.