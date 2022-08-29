إزالة عقارات حسين كامل سليم.. ننشر قيمة تعويضات 27 أسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من خلال الأجهزة التنفيذية بحي مصر الجديدة بالمنطقة الشرقية من صرف التعويضات اللازمة لعدد 27 أسرة مستحقة من سكان شارع حسين كامل سليم في منطقة ألماظة وذلك بعد إزالة منازلهم لأغراض توسعة الشارع.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، لمصراوي، أن هذا الشارع له أهمية كبيرة حيث يربط بين شارع الثورة -امتداد طريق السويس- وأحياء المنطقة الشرقية وتشمل: مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

وقال صابر إنه يتم دفع التعويضات القانونية لسكان الشارع بشكل منتظم وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة لخلق شريان حيوي.