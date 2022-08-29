الرعاية الصحية: نسب نجاح عالمية لجراحات القلب والصدر تتخطى 98%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء 13.5 ألف عملية جراحية وبنسب نجاح عالمية، من خلال 4 مستشفيات تابعين للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، منذ مطلع 2022 وحتى الآن.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية في بيانها، إلى إجراء كافة العمليات الجراحية بمختلف حدتها من عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وذات مهارة إضافة إلى العمليات الصغرى بكافة مستشفيات الهيئة بالإسماعيلية والتي تشمل (مجمع الإسماعيلية الطبي ، مركز 30 يوليو الدولى للكُلى والمسالك، الطوارئ والجراحات المتخصصة بأبو خليفة، فايد التخصصي)، وذلك بنسب مساهمة من منتفعي التأمين الصحي الشامل لم تتعدى 300جنيه فقط، حتى في أكبر وأدق التدخلات الجراحية.

وأوضحت الهيئة في بيانها: يتم إجراء كافة التدخلات الجراحية في مختلف التخصصات الطبية ومن أبرزها (جراحات القلب والصدر، القساطر القلبية، والوجه والفكين، التجميل، العظام، تغيير المفاصل، المخ والأعصاب، العيون، الأنف والأذن، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، الجهاز الهضمي والكبد، الأطفال، العمود الفقري.. إلخ) فعلى سبيل المثال لا الحصر تخطت نسبة نجاح جراحات القلب والصدر الـ 98%، إضافة إلى نجاح التدخلات الجراحية في باقى التخصصات بنسب نجاح عالمية.

ولفت البيان، إلى أن مستشفيات الهيئة تضم نُخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، وهو ما حدا بالهيئة ومستشفياتها إلى الوصول إلى نسب نجاح عالمية في إجراء الجراحات، وذلك تحقيقًا لأعلى معدلات رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.