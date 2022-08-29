الأرز بـ12 جنيهًا.. تعرف على موعد وأسباب انخفاض الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

انخفضت أسعار الأرز الشعير، اليوم الإثنين، داخل السوق المحلية بواقع 700 جنيه للطن، على خلفية بدء موسم الحصاد المحلي الشهر الجاري، وزيادة المعروض من الأرز بالسوق المحلية؛ مما أسهم في انخفاضه.

وقالت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن سعر كيلو الأرز السائب يصل إلى 12 جنيهًا بدلًا من سعر يتراوح بين 14 و15 جنيهًا، وسعر كيلو الأرز المعبأ يصل إلى 15 جنيهًا بدلًا من 16 و20 جنيهًا حاليًّا، بداية من الشهر المقبل، بعد طرح المحصول الجديد في الأسواق.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن مديريات الزراعة بدأت بحصاد محصول الأرز الجاف من الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية للحد من استهلاك المياه في زراعة الأرز، مشيراً إلى التعاون بين الأقسام المختلفة في إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة؛ للاحتفال بحصاد الأرز.

وأضاف الشناوي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن الجهود المبذولة لنجاح الحقل الإرشادي وجودة الأرز الناتج تحت ظروف تقليل عدد الريات، حيث متوقع أن تصل الإنتاجية إلى نحو ٣.٥ طن أرز للفدان بدلاً من ٢ طن للعام الماضي، لصنف أرز جاف جيزة ١٧٨؛ والفدان المنزرع بمحصول الأرز الجاف يحتاج إلى كميات مياه من 4500 إلى 5000 متر مكعب، مقابل 5000 إلى 7000 للأرز العادي؛ ما يعني توفير مياه يصل إلى 250 مترًا مكعبًا.

ولفت رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلى أن الإنتاجية الجديدة سوف تخفض السعر، حسب نظرية توافر المنتج يقلل من سعره، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تنسق مع الري بشأن المساحات المحددة، بينما التسعير والمراقبة من عمل وزارة التموين.

وأشار الشناوي إلى أن موسم حصاد الأرز بمصر بدأ في منتصف أغسطس ويستمر حتى نهاية أكتوبر، مضيفًا أن الأسواق المحلية لم تشهد أية أزمة في نقص السلع طوال فترة جائحة كورونا؛ نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها وزارة التموين مسبقًا.

وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك تحديًا كبيرًا لزيادة المساحات المنتجة للأرز على الرغم من محدودية الموارد المائية، و المائي يجعل الدولة المصرية تستطيع أن تقوم بزراعة 724 فدانًا من الأرز، موضحًا أنه تم إضافة أصناف جديدة من أنواع الأرز تتحمل درجات من الملوحة، وأصناف تتحمل تباعد فترات الري بمقدار 350 ألف فدان.

وأشار القرش إلى أن إجمالي الأراضي التي تتم زراعتها بالأرز تصل إلى 1.1 مليون فدان سنويًّا، نتيجة تكثيف البحث العلمي والبحوث التطبيقية الخاصة بالزراعة.